Regionali, l’intesa M5S-Pd vince in un caso su quattro
Su 12 alleanze strette dal 2019 ad oggi, nove sono state siglate negli ultimi due anni. Tre le vittorie (tutte nel 2024): Sardegna, Emilia-Romagna e Umbria
L’alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle alle Regionali è ormai diventata la regola. Si va verso l’intesa i tutti e sei i territori che saranno chiamati alle urne il prossimo autunno e dove c’è l’elezione diretta del presidente: Marche, Calabria, Campania, Toscana, Veneto, Puglia (esclusa quindi la Valle d’Aosta, al voto il 28 settembre, ma dove vige un proporzionale puro e il presidente è poi eletto dal Consiglio regionale). Eppure l’intesa giallorossa si è consolidata solo negli ...