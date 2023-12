Regioni, i numeri in ombra del fondo di dotazione

La parifica del rendiconto consolidato 2022 della Regione Lazio insegna e non poco. Impone alla Pa territoriale il rispetto delle regole contabili, abusate oltre la sufficienza, con una disciplina fin troppo “consenziente” a un suo uso improprio, in quanto tale da rivedere sensibilmente a cura del legislatore nazionale. Si spera che anche in questa occasione non venga in mente di pensare che i giudici ce l’hanno con taluni piuttosto che con altri.

Ciò perché la Sezione regionale dei controlli per ...