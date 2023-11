Regolarità urbanistica, accatastamento e abitabilità non contano di Davide Madeddu

Lo ricorda il Tar Lazio bocciando il ricorso di una proprietaria contro lo stop ai lavori imposto dal Comune

L’accatastamento e l’abitabilità di un edificio non sono elementi idonei a stabilire la regolarità urbanistico edilizia. Non solo, sempre in caso di abuso la sanzione prescinde dalla responsabilità dell’occupante. o del proprietario ma si applica a chi si trova al momento del provvedimento in un rapporto con la cosa.

Con queste tre motivazioni il Tar di Roma, con la sentenza n.17270/2023 ha respinto il ricorso di una persona che aveva presentato opposizione contro l’ordinanza del comune di Monterotondo...