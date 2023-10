Regolarizzazione di alloggi Erp senza titolo, condannato l’ente che non conclude il procedimento entro i termini di Michele Nico

La violazione non esclude in ogni caso l’illegittimità della condotta tenuta dagli enti coinvolti nella questione

In seguito a un’istanza inevasa di regolarizzazione dell’occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il Tar Lazio (sentenza n. 14013/2023, Sezione V-ter) ha ordinato a Roma Capitale di concludere entro 30 giorni il procedimento di regolarizzazione rimasto privo di riscontro e ha condannato la Pa a rifondere le spese di lite al ricorrente.

Il fatto

Con domanda del 24 febbraio 2021 l’occupante di un alloggio Erp si è rivolto al Comune e all’Ater proprietaria dell’immobile chiedendo di regolarizzare la propria posizione ai sensi dell’articolo 22, commi 140 e seguenti, della legge regionale Lazio 1/2020, che consente di ottenere tale beneficio tramite istanza da trasmettere all’ente locale su apposito modulo e sempre che sussistano le condizioni richieste per l’assegnazione. Ha fatto seguito la delibera n. 429/2020 con cui la Giunta regionale del Lazio ha affidato ai Comuni, «nell’ambito della loro autonomia organizzativa», il compito di stabilire «termini e modalità per l’istruttoria delle domande presentate, da concludersi comunque entro 12 mesi dalla data di ricezione della domanda». A fronte dell’istanza rimasta inevasa la difesa del Comune, pur ammettendo l’inerzia e il ritardo dell’istruttoria, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo la natura non perentoria del termine di conclusione del procedimento, e in via subordinata ha eccepito la responsabilità dell’Ater cui sarebbe stata imputabile, per una serie di omissioni, la mancata conclusione del procedimento.

Con la decisione in esame il collegio ha preliminarmente accertato che, in base alla disciplina regionale, il procedimento di regolarizzazione delle occupazioni sine titulo coinvolge sia l’ente proprietario (Ater) sia il Comune nel cui territorio si trova l’alloggio, per cui ha concluso che entrambi gli enti devono considerarsi legittimati passivi nell’azione instaurata per l’accertamento del comportamento inerte riscontrato a seguito dell’istanza di assegnazione da parte dell’inquilino.

La natura del termine

Nel merito della questione il Tar non ha dato alcun rilievo all’asserita natura ordinatoria e non perentoria del termine ex lege per la conclusione del procedimento, ma ha sostenuto che la violazione di detto termine non esclude in ogni caso l’illegittimità della condotta tenuta dagli enti in questione.

«Il carattere non perentorio di un termine - scrivono i giudici - lungi dall’escludere conseguenze per il ritardo o l’inerzia, rileva sotto altro e autonomo profilo, dovendosi ritenere che l’amministrazione conservi, anche dopo la scadenza dello stesso, il potere (e dovere) di adottare il provvedimento».

Infatti, secondo il collegio, «per consolidata giurisprudenza, e salve comminatorie di legge, il decorso di un termine non comporta di per sé né la consumazione del potere né l’illegittimità dell’atto con cui sia stato successivamente esercitato, ma semplicemente la possibilità, per il destinatario interessato, di attivare il ricorso avverso il silenzio-rifiuto (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2023, n. 1707; Cons. Stato, sez. II, 15 giugno 2023, n. 5904)».