Regolarizzazioni edilizie, ecco le prime indicazioni applicative del Mit sulle novità del Dl casa

Il ministero annuncia l’imminente pubblicazione di linee guida per gestire l’applicazione del piano casa. L’obiettivo è superare difficoltà e dubbi arrivati al dicastero dalle amministrazioni e dai portatori di interesse. In un incontro convocato il 28 gennaio a Porta Pia il ministro Matteo Salvini ha anticipato a 64 rappresentanti di associazioni e operatori del settore, «le linee guida interpretative di ausilio all’attuazione del Dl Salva Casa, come supporto agli enti territoriali». Il documento...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi