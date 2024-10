Reinventing Cities Venezia, 19 manifestazioni di interesse per i beni del Demanio

L’Agenzia del Demanio parla di «grande successo» per il bando Reinventing Cities Venezia, che ha visto la partecipazione di diversi investitori italiani e stranieri con 19 manifestazioni di interesse a progetti di recupero e riutilizzo di Forte Sant’Andrea e Casa Madonna Nicopeja, cioè i due immobili statali candidati al concorso internazionale di architettura e design urbano. Il bando per presentare il concept progettuale si è chiuso ufficialmente a luglio e in queste settimane della “prima fase...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi