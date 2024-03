Reiterazione abusiva di contratti a termine, la Pa paga i danni anche senza forma scritta

Secondo i canoni del diritto comunitario, in caso di abusiva reiterazione di rapporti a termine da parte della Pubblica amministrazione la tutela del lavoratore, ai fini del risarcimento del danno, non viene meno a causa della nullità del contratto determinata dalla mancanza di forma scritta. Questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 4075/2024. L’assunto è sicuramente rilevante in considerazione del fatto che si tratta di una deroga al tradizionale...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi