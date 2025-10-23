Rendiconto 2025 controllato da Bdap: Arconet spiega come approvarlo in sei passaggi
Le amministrazioni che sceglieranno di adottare la nuova modalità dovranno attenersi rigorosamente all’iter descritto nelle linee guida, anticipato dalla Commissione Arconet a settembre
Svelati i dettagli dell’operazione che consentirà ai consigli degli enti locali di approvare i rendiconti prodotti dalla Bdap, una volta elaborato il file XBRL. Come anticipato su questo quotidiano l’8 ottobre scorso, a partire dal rendiconto 2025 gli enti territoriali potranno infatti ottenere dalla Bdap il file in formato PDF del rendiconto da sottoporre all’approvazione degli organi competenti.
Il progetto “Approvazione Rendiconto inviato alla Bdap” nasce dall’obiettivo prioritario della Ragioneria...