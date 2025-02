Requisiti, obbligatori con l’offerta anche quelli di esecuzione

I requisiti di qualificazione e le capacità, prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture, anche se considerati requisiti di esecuzione, devono essere posseduti fin dal momento della presentazione delle offerte. Tali requisiti costituiscono le condizioni necessarie per la stipula el contratto in quanto riguardano gli strumenti, beni e attrezzature indispensabili per svolgere la prestazione concordata con l’ente appaltante. Questa interpretazione è in linea con il ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi