Resa del conto dei titoli partecipativi alla prova degli obblighi di inizio anno
Le pronunce della Corte dei conti chiariscono chi deve rendere il conto, come va valorizzata la partecipazione e quali sono le principali criticità applicative
Tra gli adempimenti che scandiscono i primi mesi dell’anno per gli enti locali assume rilievo centrale la resa del conto degli agenti contabili, obbligo indefettibile previsto dall’ordinamento e funzionale all’esercizio della giurisdizione della Corte dei conti.
Accanto ai conti più tradizionali, negli ultimi anni ha assunto crescente importanza, anche alla luce di un articolato sviluppo giurisprudenziale (fra le più recenti: Sezione giurisdizionale...