Residenze universitarie, 9mila alloggi dai fondi nazionali

Con i suoi 60mila nuovi posti letto da individuare entro il 30 giugno 2026, in un Paese che con la vecchia legge 338/2000 ne aveva creati 40mila in 24 anni, l’housing universitario rappresenta forse uno degli obiettivi più sfidanti (e complessi da raggiungere) dell’intero Pnrr. Lo dimostra il fatto che a inizio dicembre risultavano ammesse al bando previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 136 domande di partecipazione, per un totale di 16.661 alloggi coinvolti. Ancora pochi se guardiamo...