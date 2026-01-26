Responsabilità erariale, prima decisione sulla riduzione del danno: no in caso di dolo
Dalla sezione Toscana della Corte dei Conti la pronuncia che inaugura la novità introdotta dalla legge 1/2026
La sentenza della Corte dei Conti, regione Toscana, n. 9/2026 è la prima statuizione in materia di potere riduttivo sul danno erariale come ora calibrato nella recente legge 1/2026. L’art. 1 della recente legge citata (in vigore dal 22 gennaio 2026), con la lettera a), punto 5, innesta nell’articolo 1 della legge 20/1994 un ulteriore comma (1-octies) in cui si prevede che «salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo...