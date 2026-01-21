Resta complicato abbinare oggetto dell’appalto e contratto di lavoro

Con l’aggiornamento della relazione illustrativa al bando tipo numero 1, post decreto correttivo, Anac recepisce le modifiche normative introdotte al Codice degli appalti pubblici e fornisce alle stazioni appaltanti alcune indicazioni applicative anche in materia di corretta individuazione dell’oggetto dell’appalto e del Ccnl da indicare nei documenti di gara.



La nuova relazione evidenzia che l’identificazione dell’oggetto dell’appalto deve avvenire mediante l’indicazione del codice Cpv e del codice...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi