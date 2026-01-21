Resta complicato abbinare oggetto dell’appalto e contratto di lavoro
Anac recepisce le modifiche normative introdotte al Codice degli appalti pubblici e fornisce alle stazioni appaltanti alcune indicazioni applicative
Con l’aggiornamento della relazione illustrativa al bando tipo numero 1, post decreto correttivo, Anac recepisce le modifiche normative introdotte al Codice degli appalti pubblici e fornisce alle stazioni appaltanti alcune indicazioni applicative anche in materia di corretta individuazione dell’oggetto dell’appalto e del Ccnl da indicare nei documenti di gara.
La nuova relazione evidenzia che l’identificazione dell’oggetto dell’appalto deve avvenire mediante l’indicazione del codice Cpv e del codice...