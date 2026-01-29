Resta in gara l’offerta che supera il numero massimo di pagine indicato nel bando
Il Tar Sicilia ribadisce che questo tipo di clausole non può comportare l’esclusione del concorrente né lo stralcio di parti della proposta
I giudici siciliani, con sentenza del Tar per la Sicilia, sez. II, n. 214/2026, confermano quanto già affermato dal Tar per la Puglia, sez. i, n. 1088/2025 (il cui articolo è stato pubblicato in questo giornale in data 23.10.2025): il superamento dei limiti dimensionali dell’offerta non può comportare l’automatica sanzione dello stralcio di parti essenziali dell’offerta. Non esiste alcuna norma, sia nei contratti pubblici che nella legislazione vigente, che prescrive un limite dimensionale nella ...
