Reti idriche, a Siracusa costituita la società mista Aretusa Acque Spa

È un passo avanti decisivo e segna una svolta nella gestione del servizio idrico integrato in provincia di Siracusa. Con la costituzione della società mista Aretusa Acque Spa avvenuta ieri l’intera (o quasi) provincia di Siracusa con 19 comuni su 21 (restano fuori i piccoli centri di Buscemi e Cassaro) cambia completamente strada: ai comuni va il 51% delle quote societarie mentre il 49% è nelle mani di Acea Acqua e Cogen che si sono aggiudicate la gara per la gestione trentennale del servizio per...