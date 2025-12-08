Reverse charge in edilizia: serve una bussola per gli Ateco 2025

Dal 1° aprile 2025 — con il passaggio dai codici attività Ateco 2007 a quelli 2025, sono molti i dubbi dei contribuenti sull’individuazione dei casi in cui applicare il reverse charge soggettivo e oggettivo — regolato all’articolo 17, comma 6, lettere a) e a-ter), del Dpr 633/1972. Non ci sono chiarimenti delle Entrate e alcune attività non sono più comprese (mentre altre sono state aggiunte) tra i codici Ateco citati dalla prassi amministrativa, ai fini dell’applicazione dell’inversione contabile...

