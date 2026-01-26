Revisione prezzi, il lodo di un Cct rompe il tabù negli accordi quadro ferroviari
Rinegoziazione obbligata e adeguamento all’80 per cento. Aiferr: la decisione segna una svolta nei rapporti tra imprese e stazioni appaltanti nei contratti attuativi
Arriva da un Collegio consultivo tecnico (Cct), chiamato a dirimere una controversia nell’ambito di un accordo quadro per lavori ferroviari del valore di circa 10 milioni di euro una decisione destinata a lasciare il segno nei rapporti contrattuali tra imprese e stazioni appaltanti del settore ferroviario. Il motivo è che nella contesa sull’applicabilità della revisione prezzi il Cct ha dato ragione al Raggruppamento temporaneo di imprese riconoscendone l’applicabilità anche ai contratti attuativi...