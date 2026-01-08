Revisione prezzi senza scadenza per gli appalti pre-Codice: le nuove regole della Manovra sul caro materiali Primo di due articoli sulle novità della legge di Bilancio per i cantieri. Esteso il modello dell’articolo 26 del Dl 50/2022: compensazioni fino a fine lavori, differenziali all’80 e 90 per cento e disciplina ad hoc per Ferrovie e Anas







