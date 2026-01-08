I temi di NT+Il focus

Revisione prezzi senza scadenza per gli appalti pre-Codice: le nuove regole della Manovra sul caro materiali

Primo di due articoli sulle novità della legge di Bilancio per i cantieri. Esteso il modello dell’articolo 26 del Dl 50/2022: compensazioni fino a fine lavori, differenziali all’80 e 90 per cento e disciplina ad hoc per Ferrovie e Anas

di Roberto Mangani

Laappena approvata contiene, ai commi da 487 a 494 dell’articolo 1, alcune disposizioni dirette a prevedere meccanismi compensativi per l’adeguamento dei corrispettivi dei contratti di appalto di lavori a fronte di significativi aumenti dei relativi costi. Le norme introdotte si muovono lungo due direttrici. La prima prevede, in via prospettica e in termini generali, l’istituzione di un prezziario nazionale recante il costo di prodotti, attrezzature...

Correlati

Per salvare i cantieri 1,1 miliardi e revisione prezzi automatica
Caro-materiali, dal Mit 693,7 milioni per 1.270 cantieri
Caro-materiali: emergenza in 12.917 cantieri per 91 miliardi. Sicilia, Lombardia e Veneto le regioni più esposte

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+