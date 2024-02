Revisori, le istruzioni del Viminale per pagare il contributo 2024

I revisori dei conti degli enti locali, iscritti nell’elenco, sono tenuti a pagare il contributo annuo, stabilito dall’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2012 n. 79 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 131, entro il termine del 30 aprile di ogni anno come previsto dal decreto del Ministro dell’Interno 21 giugno 2013.

Lo ricorda il Viminale in un comunicato per dire che a partire dal 2024, ciascun revisore iscritto nell’elenco in vigore dal 1° gennaio riceverà, sulla propria casella...