Revisori, via libera al parere sul preventivo 2024-2026

Lo schema di parere messo a disposizione dei professionisti incaricati del controllo tiene conto della normativa vigente

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), in collaborazione con l’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), ha reso disponibile lo schema di parere dell’Organo di revisione sul bilancio 2024/2026, allineandosi alla nuova disciplina, che punta alla deliberazione del documento di programmazione entro il 31 dicembre.

Le novità introdotte dal Dm 25 luglio 2023 al principio di programmazione prevedono che l’organo esecutivo approvi il progetto di bilancio entro il 15 novembre e che il responsabile del servizio finanziario lo trasmetta immediatamente all’organo di revisione per il parere previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera b) del Tuel. Quest’ultimo deve rendere il proprio parere entro i 15 giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare.

Lo schema di parere messo a disposizione dei professionisti incaricati del controllo tiene conto della normativa vigente, come d’altra parte accade per la redazione del bilancio di previsione 2024-2026. Come ogni anno verrà poi aggiornato e nuovamente pubblicato in una nuova versione che recepirà le disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2024 e degli altri provvedimenti che avranno impatto sul bilancio 2024-2026 degli enti locali.

Nello schema sono introdotti i controlli sul rispetto delle tempistiche previste dal DM 25/07/2023 e sono richieste le motivazioni in caso di mancato rispetto.

Nel caso di autorizzazione legislativa all’esercizio provvisorio, i revisori dovranno controllare la valutazione effettuata dall’ente circa l’effettiva necessità di rinviare l’approvazione del bilancio di previsione, anche tenendo conto delle motivazioni addotte nei decreti ministeriali di rinvio del termine di approvazione.

Qualora l’ente abbia deciso di avvalersi dell’autorizzazione dell’esercizio provvisorio, viene, altresì. chiesto all’Organo di revisione di verificare se l’ente abbia o meno riprogrammato, nel corso dell’esercizio 2024, l’iter di approvazione del bilancio con una tempistica coerente con i termini prorogati.

Soffermandosi sulle ulteriori modifiche al principio della programmazione introdotte dal DM 25/07/2023, nel parere sono adeguate le norme in materia di programmazione del personale, ora confluita nel PIAO.

Sotto la lente l’iscrizione in bilancio del fondo pluriennale vincolato, quale strumento non solo gestionale, ma di programmazione, con particolare riferimento alle spese di investimento ed ai relativi cronoprogrammi, al fine di verificarne la corretta iscrizione (tenendo presente anche la recente FAQ 53 di Arconet).

Sul fronte della spesa rilevano le nuove modalità di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità (modificate dal Dm 25/07/2023), per cui esso torna a poter essere quantificato, oltre che con il calcolo della “media semplice”, con l’utilizzo della “media ponderata”, utile per gli enti che negli ultimi esercizi hanno potenziato e migliorato la capacità di riscossione.

Nel documento viene, infine, posta adeguata attenzione all’analisi dell’attuazione del PNRR e dei relativi investimenti, con particolare riguardo alla gestione della liquidità e degli anticipi ricevuti.