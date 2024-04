Revoca del revisore: il termine di 20 giorni per la relazione del rendiconto va rispettato, anche con documenti incompleti

Il Consiglio di Stato ha confermato la revoca dell’incarico a un revisore dei conti che ha superato il termine di 20 giorni previsto per la presentazione della relazione sul rendiconto, avendo erroneamente ritenuto possibile un’estensione fino all’ottenimento completo della documentazione necessaria. Con la sentenza n. 2783/2024, è stata ritenuta corretta la revoca per un revisore operante in un comune milanese, per non aver rispettato i termini di consegna della relazione relativa alla proposta ...

