Notizie Bandi

Rfi, accordo quadro da 1,35 miliardi per la manutenzione di fabbricati ferroviari

La gara di progettazione ed esecuzione dei lavori è suddivisa in 37 lotti. L’avviso rimane aperto fino al 31 marzo

di Alessandro Lerbini

Le Ferrovie dello Stato lanciano sul mercato un maxibando di accordo quadro per per la manutenzione straordinaria e ordinaria di fabbricati ferroviari con le relative pertinenze. La gara promossa da Rfi, suddivisa in 37 lotti, ha un valore complessivo di 1.356.348.665 euro.
L’avviso prevede la progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori di manutenzione e i servizi di conduzione impianti, nonché servizi di derattizzazione e disinfestazione, di Rete Ferroviaria Italiana, di giurisdizione...

Gli ultimi contenuti di Notizie Bandi