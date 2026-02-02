Rfi, accordo quadro da 1,35 miliardi per la manutenzione di fabbricati ferroviari
La gara di progettazione ed esecuzione dei lavori è suddivisa in 37 lotti. L’avviso rimane aperto fino al 31 marzo
Le Ferrovie dello Stato lanciano sul mercato un maxibando di accordo quadro per per la manutenzione straordinaria e ordinaria di fabbricati ferroviari con le relative pertinenze. La gara promossa da Rfi, suddivisa in 37 lotti, ha un valore complessivo di 1.356.348.665 euro.
L’avviso prevede la progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori di manutenzione e i servizi di conduzione impianti, nonché servizi di derattizzazione e disinfestazione, di Rete Ferroviaria Italiana, di giurisdizione...