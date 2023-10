Rfi, accordo quadro da 604 milioni per la manutenzione dei fabbricati di Alessandro Lerbini

Il bando è suddiviso in 6 lotti territoriali. Le offerte dovranno pervenire entro il 24 novembre









Un maxi accordo quadro dal valore complessivo di 604 milioni per opere ferroviarie. E’ suddiviso in 6 lotti il bando di Rfi per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di fabbricati ferroviari e delle relative pertinenze a servizio dell’esercizio ferroviario e, ove necessario, della relativa progettazione esecutiva. Le opere riguardano i fabbricati viaggiatori e i fabbricati in genere, (inclusi i siti delle fondazioni Fs italiane) comprensivi dei relativi impianti tecnologici e antintrusione.



Il lotto 1, da 85,3 milioni, comprende l’area Nord-Ovest così come il lotto 2 da 71,8 milioni. Il lotto 3 da 81,9 milioni il Nord-Est, il lotto 4 da 95,3 milioni, il lotto 5 da 157,4 milioni e il lotto 6 da 112,2 milioni tutto il territorio italiano.

I concorrenti possono inviare un’offerta per ciascuno dei 6 lotti ma potranno aggiudicarsene uno solo. La gara rimane aperta fino al 24 novembre.