Rfi: aggiudicati i lavori da 259 milioni per la linea Rho-Parabiago di Mauro Salerno

La commessa va al raggruppamento composto da Impresa Luigi Notari, Costruzioni Linee Ferroviarie, Sifel, D’Adiutorio Costruzioni, Quadrio Gaetano Costruzioni, Costruzioni Edili Baraldini Quirino

Riparte il progetto il progetto per il quadruplicamento della tratta ferroviaria Rho-Parabiago, nell’hinterland milanese, che vede anche la realizzazione di un collegamento con l’aeroporto di Malpensa grazie a una bretella tra la linea Rfi e quella di Ferrovie Nord. Rete ferroviaria italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs, ha aggiudicato la gara per la realizzazione del quadruplicamento ferroviario Rho-Parabiago, parte integrante della linea Gallarate-Rho, al raggruppamento di imprese composto da Impresa Luigi Notari, Costruzioni Linee Ferroviarie, Sifel, D’Adiutorio Costruzioni, Quadrio Gaetano Costruzioni, Costruzioni Edili Baraldini Quirino. L’appalto, dal valore di oltre 259 milioni di euro, è finanziato anche con fondi Pnrr.

«Grande soddisfazione» per l’assegnazione del contratto è stata espressa dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. «Si tratta di un’opera ferma da quasi un decennio, essenziale per l’area e che consentirà di potenziare la capacità di trasporto della linea Milano-Gallarate nonché di raddoppiare a regime il volume di traffico merci. È un dossier a cui gli uffici del Mit con Rfi hanno lavorato costantemente in questi mesi», si legge in una nota del ministero.

Il progetto prevede il quadruplicamento della tratta Rho-Parabiago con un’estensione di circa 9 km e la realizzazione di un collegamento con l’aeroporto di Malpensa attraverso una “bretella” (Raccordo Y) tra la linea Rfi e la linea Ferrovie Nord Milano, all’altezza della stazione di Busto Arsizio. L’intervento si completa con l’istituzione della nuova fermata di Nerviano e l’adeguamento della stazione di Parabiago.

Gli interventi consentiranno l’incremento della capacità della linea, degli indici di regolarità, con separazione tra i flussi dei traffici suburbani, regionali, lunga percorrenza e merci, elevando la capacità della tratta da 10 a 24 treni all’ora. In questo modo si consentirà di potenziare il servizio ferroviario nell’area più prossima a Milano, migliorando anche i collegamenti tra il capoluogo lombardo e l’aeroporto di Malpensa.