Rfi, bando da 64 milioni per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane guidata dall’AD Gianpiero Strisciuglio, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara per la fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili per uffici, locali tecnologici, stazioni e altri impianti fissi su tutto il territorio nazionale.

In particolare, il quantitativo annuo di energia che verrà contrattualizzato è di circa 100 GWh, per i quali è stata richiesta...