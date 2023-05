Rfi lancia gara per un sistema di allerta sismica sulla rete ferroviaria di M.Fr.

Gara di 32 milioni in tre macro-lotti geografici per realizzare sistemi di Early Warning Sismico. Offerte entro il 5 giugno

Rete ferroviaria italiana ha pubblicato un avviso per affidare - con procedura aperta - la «fornitura con posa in opera, lavori complementari Tlc e per l'alimentazione elettrica di reti accelerometriche per il monitoraggio sismico della Rete Ferroviaria di Rfi e per la realizzazione di sistemi di Early Warning Sismico, compresa la relativa progettazione». L'importo complessivo dell'appalto è di oltre 32 milioni di euro (esattamente 32.175.257,98 euro), di cui poco più di 800mila euro per servizi ...