Rfi manda in gara la riqualificazione di oltre 50 stazioni di M.Fr.

Pubblicate quattro nuove gare per oltre 360 milioni di euro, finanziate anche con i fondi Pnrr











Rfi comunica l'avvenuta pubblicazione di quattro gare di oltre 360 milioni di euro per la riqualificazione e il rilancio di oltre 50 stazioni. Gli interventi, che vedono protagoniste le stazioni come nodi intermodali e poli di attrazione per lo sviluppo del territorio, consentiranno non solo di migliorare l'accessibilità pedonale e ciclabile, la sostenibilità e l'efficienza energetica, ma anche di riqualificare le pensiline di banchina, installare ascensori e abbattere le barriere architettoniche...