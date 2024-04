Rfi, meno barriere e più decoro nelle stazioni con 10 lotti per 389,5 milioni

Con 10 lotti Rfi appalta l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di tipo migliorativo relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche e al decoro degli spazi direttamente funzionali all’esercizio ferroviario nelle stazioni. L’importo complessivo dell’appalto è di 389.553.083 euro comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza stimati in 26.568.510 euro (non soggetti a ribasso). Il sistema di qualificazione adottato è SQ11 «Lavori di opere civili su linee in esercizio», categoria...

