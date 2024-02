Riaccertamento fondi Pnrr digitale: tutte le soluzioni caso per caso

Nel pieno dell’attività di revisione dei residui, i servizi finanziari stanno incontrando non poche difficoltà nella gestione delle risorse collegate al Pnrr digitale. Fatta propria la regola per cui i contributi sono esigibili nell’esercizio in cui vengono raggiunti gli obiettivi e ottenuta la relativa asseverazione, i dubbi vertono sulle modalità di reimputazione di accertamenti e impegni spesso non coincidenti, oltre che sulle correlate variazioni di esigibilità funzionali a spostare le risorse...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi