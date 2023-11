di Andrea Biekar e Anna Guiducci

Efficienza, qualità del servizio e rispetto degli obblighi contrattuali sono i punti cardine della ricognizione annuale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. La puntuale individuazione dell’andamento del servizio dal punto di vista economico si basa su parametri e livelli standard di servizio, al fine di rilevare anche la misura del ricorso agli affidamenti inhouse, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. L’articolo 7 del Decreto di Riordino (Dlgs 201/2022) stabilisce la competenza delle autorità di regolazione ai fini della individuazione dei costi, dello schema tipo di piano economico-finanziario, degli indicatori e dei livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, invece, gli atti e gli indicatori sono predisposti dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Agli enti locali è consentito l’esercizio della facoltà regolamentare al fine di definire condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati gestionali dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità. Con il Decreto 31 agosto 2023, il Direttore del ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto un regime transitorio per la prima applicazione dell’obbligo di ricognizione dei servizi pubblici (si veda anche Nt+ Enti locali & edilizia del 3 novembre) economici non a rete, individuando indicatori di qualità e linee guida per la redazione del piano economico finanziario nei seguenti ambiti gestionali:

- impianti sportivi (esclusi gli impianti a fune);

- parcheggi;

- servizi cimiteriali e funebri;

- lampade votive;

- trasporto scolastico.

In riferimento a questi servizi dovrà essere fornita indicazione della forma di gestione adottata. In particolare occorrerà chiarire se il servizio è stato affidato a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, oppure a società mista o a società inhouse, o se, infine, trattasi di gestione in economica o mediante aziende speciali. Nella predisposizione del piano economico finanziario, i ricavi dovranno essere distinti tra tariffe ricevute direttamente dall’utenza ed eventuali contributi riconosciuti al gestore a titolo di compensazione degli obblighi di servizio., Dovranno inoltre essere indicati i ricavi derivanti da altre Pubbliche amministrazioni e, nella categoria residuale, le fattispecie non ricomprese nelle voci precedenti. Come per i ricavi, anche per i costi sarà necessario procedere con un’analisi dettagliata , con la relativa proiezione nel corso del periodo di gestione, fornendo, allo stesso tempo, indicazione delle condizioni poste alla base della loro quantificazione.

I principali indicatori economici suggeriti sono i seguenti:

• EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization.

• EBIT - Earnings Before Interests and Taxes:

• Utile ante imposte;

• Utile netto;

• Utili netti cumulati;

• ROI- Return On Investment;

• ROS – Return On Sale;

• ROE – Return On Equity;

• Incidenza dei costi generali o indiretti;

• DSCR - Debt Service Coverage Ratio.

L’analisi è quindi rivolta a monitorare i risultati economici pregressi, la redditività del capitale investito, ma anche la capacità di far fronte alle obbligazioni future. A tal proposito, è auspicabile la costruzione di un rendiconto finanziario prospettico ed una misurazione adeguata del cash flow.