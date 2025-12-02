Ricognizione dei servizi pubblici locali al vaglio dei revisori
La legge riserva all’organo di revisione la vigilanza sul rispetto dei contratti di servizio e su eventuali aggiornamenti, nei casi di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società inhouse
La verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali è un adempimento che deve essere posto in essere entro il 31 dicembre di ogni anno. L’articolo 30 del Dlgs 201/2022 (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali), nel prevedere l’obbligatorietà delle ricognizione per i Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le Città metropolitane, per le Province e gli altri enti competenti, in...