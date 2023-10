Riduzione del contenzioso Stato-Regioni davanti alla Consulta, taglio dei tempi e coordinamento conciliativo di Amedeo Di Filippo

Il ministro intende vincolare i colleghi a una più tempestiva procedura per la proposizione dell’impugnativa statale

Pubblicata in Gazzetta la direttiva del 23 ottobre 2023 in materia di razionalizzazione dell’attività istruttoria del Governo e di riduzione del contenzioso Stato-Regioni davanti alla Corte costituzionale.

Gli obiettivi

Consolidare e promuovere le forme di collaborazione tra Stato, Regioni e Province autonome per snellire il contenzioso costituzionale e disciplinare la procedura e i tempi di esame delle leggi regionali e provinciali da parte degli organi ministeriali, anche al fine del rispetto dei termini previsti per la proposizione dell’impugnativa statale secondo l’articolo 127 della Costituzione. Sono gli obiettivi che il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, a cui è attribuito l’esame delle leggi delle Regioni e Province autonome e le questioni di legittimità costituzionale, condivide con tutti i ministri, considerati i numerosi moniti rivolti dalla Corte costituzionale alla luce del consistente contenzioso. A oggi, infatti, una parte rilevante delle pronunce rese dalla Consulta è riferibile ai giudizi promossi dallo Stato e dalle regioni e province autonome e in molte occasioni queste abrogano o modificano le disposizioni oggetto di impugnazione in pendenza del giudizio, a volte per spontanea iniziativa ma molto spesso all’esito di negoziazioni con lo Stato. Evidenza che spinge il ministro a considerare che un più efficace raccordo consentirebbe di ridurre in misura significativa il numero delle impugnative, con evidenti ricadute deflattive.

Il ministro intende vincolare i colleghi a una più tempestiva procedura per la proposizione dell’impugnativa statale, allo scopo di accorciare i tempi di espressione dei pareri da parte delle amministrazioni centrali e creare le condizioni per sciogliere i dubbi di legittimità costituzionale delle leggi regionali e provinciali attraverso forme di coordinamento ovvero assicurare un tempo adeguato al fine di consentire un confronto politico mirato a individuare soluzioni conciliative.

Le soluzioni

La via individuata è quella della razionalizzazione della fase pre-contenziosa, che consiste nella ripartizione dell’attività istruttoria in modo che i pareri siano resi entro precise scadenze; fase che ha come perno il «referente unico», incaricato di interloquire con gli uffici del Dipartimento nella valutazione dei profili di costituzionalità e di negoziazione delle possibili modifiche degli atti legislativi regionali. Dal momento dell’acquisizione delle leggi regionali pubblicate nei rispettivi bollettini ufficiali, gli uffici devono far pervenire al Dipartimento i propri pareri con le eventuali proposte di impugnazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione; qualora evidenzino elementi di contrasto con parametri costituzionali il Dipartimento avvia il confronto con la regione o la provincia autonoma, trasmettendo i pareri e formulando le richieste di chiarimento; quindi valuta le controdeduzioni e le comunica all’avvocatura dello Stato; la proposta viene poi sottoposta all’esame del Consiglio dei ministri, anche nel caso in cui la regione o provincia autonoma si sia impegnata all’abrogazione o alla modifica delle disposizioni legislative.

Le note ministeriali recanti proposte di impugnazione devono contenere gli elementi che identificano la questione di legittimità costituzionale che si propone di sollevare e indicare le norme di cui si lamenta la violazione, proponendo una motivazione che non sia meramente assertiva e che contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati. Più in particolare, il ministro chiede che le note contengano la puntuale individuazione dell’articolo che si ritiene lesivo dei parametri costituzionali, le disposizioni costituzionali e quelle interposte che si assumono lese, i motivi dell’impugnazione, eventuali precedenti nella giurisprudenza costituzionale, il suggerimento alla regione o provincia autonoma delle modifiche idonee a fare venire meno le censure di costituzionalità. Stop invece a considerazioni relative all’opportunità politica della legge regionale.