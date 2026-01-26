Riequilibrio pluriennale e atti di esecuzione: ottemperanza inammissibile fino alla decisione della Corte conti
La tutela dell’interesse pubblico al risanamento prevale sulle pretese creditorie individuali
L’accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale comporta una sospensione generalizzata di ogni forma di esecuzione individuale nei confronti dell’ente, inclusi gli strumenti atipici come il ricorso per ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme. La tutela dell’interesse pubblico al risanamento prevale sulle pretese creditorie individuali fino alla decisione della Corte dei conti sul piano.
Questo principio è stato ribadito dal Tar Campania, Napoli, sezione II, con la sentenza...
Correlati
Campania
Mutui Cdp, i Comuni valutano l’opportunità della rinegoziazione
di Luciano Benedetti (*) - Rubrica a cura di Anutel