Rieti, accordo quadro da 19,5 milioni per l’adeguamento delle reti idriche dell’Ato 3
Lavori alle condotte idriche nel reatino. Acqua Pubblica Sabina manda affida in tre distinti accordi quadro, ciascuno con un unico operatore economico, gli interventi di realizzazione, adeguamento e bonifica delle reti idriche e degli impianti ad essi connessi sull’intero territorio dell’Ato 3. Il valore complessivo delle opere è di 19.522.014 euro.
Il lotto 1 assegna gli interventi di messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento idrico dei Comuni della Cicolano Turanense - ramo destro - Campo...