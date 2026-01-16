Rieti, accordo quadro da 19,5 milioni per l’adeguamento delle reti idriche dell’Ato 3

Lavori alle condotte idriche nel reatino. Acqua Pubblica Sabina manda affida in tre distinti accordi quadro, ciascuno con un unico operatore economico, gli interventi di realizzazione, adeguamento e bonifica delle reti idriche e degli impianti ad essi connessi sull’intero territorio dell’Ato 3. Il valore complessivo delle opere è di 19.522.014 euro.

Il lotto 1 assegna gli interventi di messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento idrico dei Comuni della Cicolano Turanense - ramo destro - Campo...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi