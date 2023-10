Rifiuti, il Comune non può recedere dall’ente di bacino nella fase di transizione al nuovo gestore di Michele Nico

Consorzio obbligatorio costituito per l’esercizio di funzioni destinate a cessare solo con il passaggio al nuovo modello gestionale individuato dalla conferenza d’ambito.









Rispetto al servizio pubblico di igiene ambientale, nella fase transitoria di individuazione del nuovo soggetto gestore il Comune non può recedere dal consorzio di bacino che, secondo la normativa di settore, si configura quale consorzio obbligatorio costituito per l’esercizio di funzioni destinate a cessare solo con il passaggio al nuovo modello gestionale individuato dalla conferenza d’ambito. Lo ha ricordato il Tar Campania, Sezione I, con la sentenza n. 1920/2023.

Il fatto

Per inquadrare la questione va premesso che un Comune aveva a suo tempo aderito a una struttura consortile per la gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ivi compreso il servizio di raccolta differenziata, nonché la gestione e la manutenzione di una discarica post mortem.

Successivamente, in considerazione del venir meno dei rapporti inerenti al servizio di gestione dei rifiuti, con delibera consiliare n. 18/2017 il Comune disponeva il recesso immediato dal consorzio per eliminare l’onere della quota associativa e addurre un vantaggio economico alle casse dell’ente.

Al che il consorzio ha impugnato la delibera consiliare dinanzi al Tar lamentando l’illegittimità del provvedimento per violazione della disciplina sulla partecipazione obbligatoria al consorzio ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 e 12 del Dl 30 dicembre 2009, n. 195 convertito dalla legge 26/2010, e della normativa regionale di settore, recanti il divieto di recesso da parte degli enti locali nella fase transitoria di individuazione del nuovo soggetto gestore in luogo del consorzio stesso.

Nel corso del giudizio il Comune ha sostenuto che la delibera di recesso sarebbe stata «sostanzialmente ricognitiva o meramente confermativa» di una volontà già enunciata dalla Pa attraverso altri atti pregiudiziali – non impugnati dal consorzio – con i quali l’ente provvedeva sin dall’anno 2014 a incaricare altre società per la gestione dei rifiuti solidi urbani, manifestando quindi l’implicita volontà di cessare ogni rapporto con il consorzio di bacino da cui non riceveva più il servizio.

L’atto di recesso

La Sezione ha respinto la tesi dell’ente sulla base di un’interpretazione restrittiva del Dl 195/2009 e delle leggi regionali in materia, stante l’accertata assenza di atti formali precedenti a quello gravato ricorso, espressivi della volontà comunale di recedere dal consorzio.

Di conseguenza, scrivono i giudici, «è con l’atto amministrativo impugnato che si è (…) concretata la lesione della posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio e in relazione ad esso sussiste l’interesse ad agire» da parte del consorzio ricorrente.

E questo perché il recesso in via unilaterale del vincolo consortile risulta in contrasto con la normativa di settore e con l’inderogabile regime transitorio che disciplina il passaggio dal precedente modello operativo del ciclo dei rifiuti.

Di qui l’assunto di principio secondo cui nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti e, comunque, nella fase di della liquidazione dei consorzi, è precluso ai singoli Comuni soci di recedere dagli enti di bacino, che restano consorzi obbligatori le cui funzioni sono destinate a cessare solo con il transito nei nuovi modelli gestionali individuati dalle conferenze d’ambito.