Rifiuti, per il Tar è ragionevole la scelta del Comune di impostare la gara sulla base di un unico lotto

La regola della suddivisione in lotti prevista dal codice degli appalti va coordinata con il testo unico ambientale

Il ciclo integrato dei rifiuti continua a essere campo di battaglia tra operatori privati e soggetti pubblici, anche se, francamente, i primi sembrano ottenere scarsi risultati, almeno sotto il profilo della contesa amministrativa.

L’occasione, questa volta, è la scelta del Comune di Milano di avere fatto sì un bando europeo per l’affidamento delle attività di raccolta e avvio al trattamento dei rifiuti e per i servizi di pulizia, prevedendo però un unico lotto per tutta la città e non una suddivisione dello stesso. Secondo l’impresa ricorrente, infatti, la strada seguita dal Comune si pone in violazione della concorrenza ed è supportata da una motivazione e da un sostegno istruttorio che, a detta del ricorrente, sono del tutto carenti. Si oppone, ovviamente, il Comune di Milano, affiancato, con un intervento ad opponendum, anche da Utilitalia, mentre, ad adiuvandum, interviene un altro operatore che ha presentato analogo ricorso avverso il bando del Comune di Milano (Tar Lombardia, Sezione Prima, sentenza n. 2329/2023).

Ad esprimersi sul contenzioso, è il Tar Lombardia, Sezione Prima, con la sentenza n. 2328/2023. Per il Tar è pacifico, anzitutto, che il Comune possa decidere di non procedere a suddividere il servizio in lotti: «il favore del legislatore verso la suddivisione in lotti non è (…) assoluto, potendo la stazione appaltante procedere diversamente laddove ne dimostri le ragioni». È necessario, dunque, dare una adeguata motivazione della propria scelta, condizione che qui, a giudizio dello stesso, viene pienamente soddisfatta, giacché «la motivazione della scelta di non suddividere l’oggetto dell’appalto in lotti emerge dalla Relazione tecnica illustrativa», che dimostra anche che il perimetro di affidamento, e quindi di potenziale partecipazione alla gara, è soddisfacente.

Il Tribunale, per approfondire la questione richiede anche una verificazione, incaricando una personalità istituzionale, ovvero il Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti di Arera a rispondere a una serie di quesiti, sostanzialmente chiedendo se fosse «praticabile, a parità di qualità delle prestazioni richieste, una suddivisione in lotti del servizio (…) ovvero se siano praticabili suddivisioni in lotti alternative o ulteriori (…), senza che tale suddivisione determini un aumento del costo dell’appalto» e anche «se siano riscontrabili realistiche ipotesi di contendibilità del mercato per l’affidamento del servizio così come organizzato dal Comune di Milano». Questi conferma la non irragionevolezza della scelta del lotto unico, sostenendo, tra le altre cose, che non è praticabile la suddivisione in lotti verticali, posto che «la normativa vigente non appare conciliabile con la possibilità di identificare separazioni verticali della filiera per le fasi di raccolta e trasporto e per quella di spazzamento» e che «con riferimento alle condizioni abilitanti, la possibilità di ripartizione in lotti si tradurrebbe, necessariamente, in alcuni oneri aggiuntivi in capo all’Amministrazione, connessi alle esigenze di coordinamento».

Per il Collegio «gli esiti della verificazione confermano la ragionevolezza della scelta del Comune di impostare la gara sulla base di un unico lotto, sia sotto il profilo della contendibilità della commessa sia del verosimile maggior contenimento dei costi».

Ancora, per il Tar la regola della suddivisione in lotti prevista dal codice degli appalti va coordinata con il testo unico ambientale (articolo 200 del Dlgs 152/2006), che prevede una gestione dei rifiuti urbani organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, proprio per superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti. «Il rapporto tra le due richiamate disposizione va risolto, ad avviso del Collegio, in termini di specialità».