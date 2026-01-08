Rifiuti, l’approvazione del Pef da parte di Arera non è solo un atto formale
Il Consiglio di Stato interviene sul silenzio serbato dall’Autorità nei provvedimenti di approvazione di aggiornamento dei Pef di alcuni Comuni
Il Consiglio di Stato, Sezione II, con la sentenza n. 10314 /2025, interviene su un tema apparentemente secondario, ovvero il silenzio serbato da Arera nei provvedimenti di approvazione di aggiornamento dei Pef di alcuni Comuni, validati nel caso di specie da Ager Puglia (Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in qualità di Etc).
Si tratta dell’appello alla sentenza n. 3341/2025 del Tar per la Lombardia, Sezione I, che accoglieva il ricorso proposto dal ...