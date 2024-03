Riforma Accrual e contabilità pubblica, Itas 3 e 6 sotto la lente

Via libera della Commissione Arconet all’ Itas 3, che tratta di operazioni, attività e passività in valuta estera, e all’ITAS 6, che riguarda gli accordi per servizi in concessione. Sui due documenti, che erano in consultazione, la Commissione, nella seduta del 14 febbraio, ha rilasciato il proprio parere.

Nello specifico, la Commissione ha proposto alcune modifiche di carattere formale e ha richiesto chiarimenti su alcuni aspetti relativi a Itas 3. Si è dunque soffermata su concetti chiave come l...