Riforma Accrual: il nuovo standard Itas1 di Stefano Baldoni (*)









La riforma Accrual entra nel vivo. Dopo la chiusura avvenuta da pochi giorni del termine per la consultazione pubblica dello standard ITAS1 «composizione e schemi del bilancio di esercizio», è stata recentemente aperta anche quella dello standard ITAS5 «immobilizzazioni immateriali», consultazione che si chiuderà il prossimo 20 luglio.

L'articolo 9, comma 14, del Dl 152/2021 ha demandato alla struttura di governance istituita con determina del RgS 35518/2020, la realizzazione della attività connesse alla riforma prevista dal Pnrr, volta a dotare le Pa di un sistema unico di contabilità economico patrimoniale Accrual.

Il quadro concettuale della riforma, approvato dal Comitato Direttivo, prevede che le proposte di statuizioni elaborate dallo Standard Setter Board (la struttura tecnica indipendente incardinata presso il Ministero dell'economia che ha il compito di definire il nuovo sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le Pa basato sul sistema Accrual), siano assoggettate, prima dell'approvazione definitiva da parte del Comitato Direttivo, ad una fase di consultazione pubblica rivolta a tutti gli stakeholders interessati dalla riforma.

L'ITAS1 si occupa della composizione e degli schemi del bilancio di esercizio, con l'obiettivo di garantire la comprensibilità del bilancio di esercizio e la comparabilità sia tra bilanci di periodi diversi della stessa amministrazione e sia tra quelli di amministrazioni diverse.

Da un primo esame del documento è possibile ricavare alcuni spunti che potrebbero essere oggetto di riflessione, al fine di un'eventuale perfezionamento o approfondimento del documento. Sempre tenendo a mente che l'impostazione dei nuovi standard si ritiene debba essere improntata alla semplificazione, anche al fine di consentire, specie agli enti locali più piccoli, una puntuale applicazione della riformata contabilità economico-patrimoniale, che affiancherà la confermata contabilità finanziaria autorizzatoria.

• Lo standard, tra gli altri, tratta il concetto di "controllo" nei confronti di soggetti esterni, fornendo però una definizione non del tutto sovrapponibile con quella contenuta nel Dlgs 118/2011 e nel testo unico delle partecipate pubbliche. Definizioni che sarebbe invece meglio uniformare.

- L'ITAS1 fornisce la definizione delle componenti del patrimonio netto ed in particolare delle riserve, perdendo tuttavia l'occasione di definire che cosa sia il fondo di dotazione, specie negli enti locali. Viene mantenuto il concetto di riserva negativa, senza tuttavia riprendere la più puntuale definizione dell'attuale principio contabile applicato allegato 4/3 al Dlgs 118/2011.

• Il nuovo schema di stato patrimoniale distingue tra beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili, specificazione attualmente non presente (almeno la distinzione tra beni patrimoniali indisponibili e disponibili). Tale ulteriore classificazione è tuttavia positiva, specie al fine di consentire un più facile riscontro del corretto ammontare della corrispondente riserva indisponibile da iscrivere nel patrimonio netto. La classificazione dei beni patrimoniali in ulteriori voci rispetto a quelle attuali, quali ad esempio le strade e gli acquedotti, dovrebbe prevedere però un periodo transitorio, in quanto si tratta di beni che negli inventari degli enti locali non sono sempre puntualmente valorizzati, a causa delle difficoltà oggettive connesse alla loro valutazione. Andrebbe, inoltre, specificato meglio cosa si intende per investimenti immobiliari, nell'ambito dei beni patrimoniali disponibili. Tra le partecipazioni finanziarie sarebbe opportuno mantenere la distinzione del Dlgs 118/2011 tra società controllate, partecipate ed enti controllati e partecipati.

• Nello schema di conto economico, tra i proventi non è più indicata la contabilizzazione dei contributi agli investimenti, da assoggettare poi a risconto. Non si riporta più inoltre il dettaglio dei proventi dalla gestione dei beni (invece utile).

(*) Vice presidente Anutel

----------------------------------

