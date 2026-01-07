Riforma Corte dei conti, più controlli e meno paura della firma con le novità per appalti, Rup e imprese Responsabilità erariale esclusa adeguandosi agli indirizzi di giudici e Autorità, tetto al danno, controllo preventivo ancorato alle soglie Ue e nuove regole sul Pnrr: il Ddl approvato in via definitiva ridisegna il rapporto tra giudici contabili, Pa e mercato delle opere pubbliche







