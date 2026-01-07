Riforma Corte dei conti, più controlli e meno paura della firma con le novità per appalti, Rup e imprese
Responsabilità erariale esclusa adeguandosi agli indirizzi di giudici e Autorità, tetto al danno, controllo preventivo ancorato alle soglie Ue e nuove regole sul Pnrr: il Ddl approvato in via definitiva ridisegna il rapporto tra giudici contabili, Pa e mercato delle opere pubbliche
La riforma della Corte dei conti, approvata in via definitiva dal Senato il 27 dicembre 2025, segna uno dei passaggi più rilevanti degli ultimi anni nel rapporto tra controllo pubblico, responsabilità amministrativa e gestione degli appalti. Un intervento che il legislatore presenta come riequilibrio del sistema, ma che incide in modo diretto e profondo sull’operatività quotidiana dei Rup, dei dirigenti tecnici e, indirettamente, delle imprese chiamate a realizzare opere e servizi pubblici.
Il provvedimento...