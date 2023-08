Riforma degli enti locali, vanno precisati i concetti di rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e di asseverazione di Corrado Mancini

Il vincolo basato sul principio di sostenibilità finanziaria sarà il cardine attorno al quale ruoterà tutto il limite imposto alla spesa di personale









Il Consiglio dei Ministri ha licenziato il testo della delega al Governo per la revisione delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che dovrà essere completata in dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.

Fra le materie oggetto di delega, la revisione della disciplina in tema di organizzazione e personale degli enti locali. Nell'esercizio di questa delega il Governo è chiamato ad adottare disposizioni volte all'armonizzazione dell'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali...