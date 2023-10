Riforma fiscale, anche nei tributi locali tutele rafforzate per i contribuenti di Marco Mobili e Gianni Trovati

Atti annullabili se non viene permesso un contraddittorio «informato ed effettivo»









Il Fisco non potrà più presentare atti che «incidono in maniera sfavorevole sulla sfera giuridica del destinatario» senza dare al diretto interessato almeno 60 giorni di tempo per controbattere e portare le proprie motivazioni.

Per materializzare questo «principio del contraddittorio» generalizzato, che viene introdotto dal decreto legislativo di riforma dello Statuto del contribuente esaminato ieri in consiglio dei ministri, l’amministrazione finanziaria dovrà comunicare al contribuente lo schema del provvedimento che intende adottare, e permettergli di accedere o estrarre copia degli atti del fascicolo. Fino alle controdeduzioni, il provvedimento non potrà essere adottato, e gli eventuali termini di decadenza in scadenza prima della chiusura della finestra assegnata al contribuente o prima dei successivi 120 giorni andranno spostati appunto al 120esimo giorno. In pratica, quindi, il provvedimento potrà essere adottato sempre entro i sei mesi successivi alla chiusura dei termini del contraddittorio.

La novità promette di incidere in misura sostanziale sul terreno dei diritti del contribuente, che andranno garantiti nella nuova formulazione per tutti i tributi, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, e le sanzioni. Fuori da questo meccanismo restano solo gli atti «automatizzati» sul piano formale o sostanziale, gli atti di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni e i «casi motivati di fondato pericolo per la riscossione». Una clausola di salvaguardia, questa, che troverà nella prassi troverà definizione e confini più puntuali.

In tutti gli altri casi, come recita la nuova norma, senza un contraddittorio «informato ed effettivo» i provvedimenti adottati dall’amministrazione saranno soggetti all’alea della «annullabilità»: non è la nullità automatica, che non avrebbe avuto bisogno di opposizione in giudizio, ma offre senza dubbio un potente strumento di difesa. L’annullabilità colpirà anche gli atti che non rispetteranno i nuovi obblighi di motivazione, con cui si impone di indicare al contribuente presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione.

A questa impostazione, come appare ovvio dalla platea a tutto campo degli atti coinvolti, dovranno adeguarsi anche Regioni ed enti locali, che si vedono rafforzato l’obbligo di adeguare i propri comportamenti alle tutele previste dallo Statuto perché queste vengono inserite fra i «livelli essenziali delle prestazioni». È una via, questa, per mettere sul nuovo Statuto l’ombrello della tutela costituzionale senza inserirne direttamente le previsioni nella Carta, ipotesi che avrebbe richiesto l’iter assai più complicato della legge rinforzata.

Una protezione in più arriva anche per funzionari e dirigenti dell’agenzia delle Entrate, sotto forma di un nuovo stop alla possibilità di danno erariale per colpa grave analoga a quella già prevista per tutti negli investimenti del Pnrr. La previsione entra nella riforma dell’autotutela, che diventa obbligatoria, e senza la necessità di istanza di parte, nei casi di errore di persona, di calcolo, di individuazione del tributo o quando c’è un errore materiale del contribuente «facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria». Sulle «valutazioni di fatto operate dall’amministrazione finanziaria» per attuare questo meccanismo, il danno erariale potrà essere contestato solo in relazione al dolo.