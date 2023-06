Riforma della giustizia, confermata la soppressione dell'abuso d'ufficio di Giovanni Negri

Nel disegno di legge approvato ieri dal governo confermati anche il ritorno dell’inappellabilità delle assoluzioni e l’entrata in servizio sprint dei giudici









Dalla soppressione dell’abuso d’ufficio al ritorno dell’inappellabilità delle assoluzione (ma solo per reati di limitata gravità), passando per l’introduzione di nuovi limiti alla pubblicazione delle intercettazioni e un percorso accelerato per l’entrata in servizio dei magistrati. Il disegno di legge con il primo pacchetto di misure sulla giustizia (la relazione) è stato approvato ieri sera dal consiglio dei ministri in attesa di interventi più ampi e strutturali affidati all’autunnale fase 2. Intanto...