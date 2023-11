Riforma Irpef, scaglioni ridotti ma calcoli moltiplicati dalle addizionali di Gianni Trovati

Regioni e Comuni potranno mantenere il sistema a quattro fasce









La riduzione degli scaglioni Irpef moltiplica le aliquote da calcolare per contribuenti e sostituti d’imposta. Il paradosso arriva dall’incrocio fra le regole nazionali, che per il 2024 tagliano da quattro a tre gli scalini dell’imposta, e l’accordo fra Governo e Regioni trovato in Conferenza Unificata che invece permette agli enti territoriali di seguire le vecchie regole. Il congelamento vale solo per il prossimo anno, ma anche la riduzione a tre scaglioni dell’imposta nazionale è prevista, e coperta...