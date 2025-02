Riforma delle norme sui dissesti dei Comuni, le Regioni vanno avanti

La 13ª conferenza Ifel sulla finanza locale ha confermato le difficoltà finanziarie di un consistente numero di Comuni. Sebbene il numero di enti in difficoltà si sia ridotto da 1550 a circa 1100 nel periodo 2019-2023, l’area di sofferenza riguarda ancora il 16% dei Comuni italiani, con una forte concentrazione nel Sud, dove la quota di enti in disavanzo sale al 34%. Al 31 dicembre 2023, si contavano 501 enti locali in crisi finanziaria conclamata, di cui 213 Comuni in dissesto (articolo 244 del ...

