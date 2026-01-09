Riforma delle professioni, Cni: serve una definizione legale della struttura del compenso
Il presidente del Consiglio nazionale Perrini ascoltato in Senato sul Ddl delega: riconoscere come incomprimibili spese e costi di gestione. Più controllo sui corsi degli Atenei telematici
Riserve di competenza per i nuovi settori dell’ingegneria industriale e dell’informazione, riforma dell’accesso alla professione ed equo compenso. Sono i principali temi affrontati dal presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri Angelo Domenico Perrini nel corso dell’audizione presso la Commissione Giustizia del Senato nell’ambito dell’esame del Ddl 1663 sulla delega per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali.
Riserve di competenza
Perrini ha sottolineato come l’attuale assetto delle competenze...