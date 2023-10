Riforme, la Corte dei conti si difende ma apre al confronto con il Governo di Gianni Trovati

«Autonomia e indipendenza sono precondizioni imprescindibili» per permettere alla Corte dei conti di «ben operare e garantire una diffusa ed effettiva tutela dei diritti», sostiene il presidente della magistratura contabile Guido Carlino. E di conseguenza, «è indispensabile non delegittimare ma rafforzare e sostenere l’azione dei pubblici ministeri contabili», aggiunge il Procuratore generale della Corte Angelo Canale.

Sono queste le carte principali che la Corte dei conti mette sul tavolo del confronto con il Governo nella costruzione della riforma complessiva della giurisdizione annunciata dall’Esecutivo nel decreto Pnrr-ter convertito a giugno nella legge 74/2023. Quella norma nasceva da uno scontro aperto sul controllo concomitante sul Pnrr, cancellato con un tratto di penna dopo una serie di delibere piuttosto critiche sull’andamento di alcune misure del Piano. Da allora la tensione è rimasta alta, il cantiere della riforma ha visto l’avvio dei primi tavoli tecnici ma l’impianto della riscrittura delle regole sulle azioni di responsabilità della Corte deve ancora entrate nel vivo.

Ma la magistratura contabile non si mette certo a ingaggiare una battaglia con il Governo. E sceglie di animare il dibattito nel merito con un convegno di studi che a Palermo affianca tutte le magistrature nel nome di una «Giustizia al servizio del Paese». Perché «spesso si sente parlare di servizio giustizia - ragiona Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense, ma la giustizia non è un servizio, è una funzione primaria dello Stato che assicura l’attuazione dei princìpi costituzionali».

Fedele a questo spirito, la Corte non si chiude a riccio nella difesa di uno status quo sotto attacco su molti fronti, ma discute in modo aperto di possibili innovazioni che a volte dividono la dottrina ma possono rappresentare un terreno di confronto ampio. Perché, per dirla con la sintesi del presidente aggiunto della Corte Tommaso Miele, La Corte dei conti è assolutamente centrale nel sistema istituzionale del nostro Paese, ma per assicurare il buon andamento, l’efficienza, l’imparzialità e la legalità, anche finanziaria, della Pubblica amministrazione deve adeguare il proprio ruolo e le proprie funzioni alle mutate esigenze istituzionali del Paese».

La galassia delle questioni che hanno alzato le tensioni fra magistratura contabile e politica è riassunta dallo slogan della «paura della firma», in nome della quale è stato introdotto nel 2020 e poi prorogato due volte lo “scudo erariale” che ferma le contestazioni di danno per colpa grave e viene portata avanti l’abolizione dell’abuso d’ufficio. I magistrati respingono in modo unanime l’idea che sia il rischio di processi contabili a generare il rischio di paralisi amministrativa, ma aprono alla discussione su possibili interventi relativi ad almeno due fronti. Per la colpa grave, sospesa perché ritenuta spauracchio indeterminato e quindi troppo minaccioso per dirigenti e vertici politici, l’idea è quella della tipizzazione delle fattispecie, filone già avviato dal nuovo Codice degli appalti. L’altra leva è quella che punta a intensificare la funzione consultiva delle sezioni di controllo, in un’ottica collaborativa con gli enti centrali e locali che però non può sfociare in un affiancamento a tutto campo per non cancellare autonomia e responsabilità amministrativa. La discussione è aperta ma le idee sono sul tavolo. E oggi a Palermo è attesa la risposta del Governo con il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario a Palazzo Chigi Alfredo Mantovano.