Riforme, le scelte del governo su abuso d'ufficio e controlli della Corte dei conti di Ettore Jorio









Il Consiglio dei ministri ha approvato nella serata di ieri la sua «Riforma della Giustizia», riassunta in un testo otto articoli (NT+ Enti Locali & Edilizia del 16 giugno). Il ministro Carlo Nordio ha proposto e ottenuto l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio (NT+ Enti locali & Edilizia del 15 giugno). Il ministro Raffarele Fitto ha di recente proposto e ottenuto dalle Camere la cancellazione delle competenze affidate al Collegio della Corte dei conti per il controllo concomitante per il Pnrr...