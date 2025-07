Rigenerazione urbana, Palazzo Spada difende la norma Campania da forzature sul cambio d’uso

In Campania, sia il Tar Salerno che il Consiglio di Stato hanno confermato la correttezza del comune di Nocera Inferiore che ha negato il permesso di costruire a un operatore che ha proposto di demolire una struttura commerciale dismessa (un ex supermercato) per costruire al suo posto un palazzo residenziale, in una zona D. Il comune ha respinto l’istanza sostenendo - diversamente dal proponente - che la tipologia di intervento non fosse consentita dalla legge regionale sulla rigenerazione urbana...

