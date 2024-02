Rimborso Iva sul trasporto pubblico locale, invio prima certificazione entro il 28 febbraio

Il ministero degli Interni, Direzione centrale per la finanza locale, ha emanato la circolare Dait n. 5, del 24 gennaio 2024, con la quale ha fornito le modalità operative per la presentazione della certificazione per l’attribuzione del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’Iva, in riferimento ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Va ricordato che a partire dall’anno 2022, è stata modificata la modalità di trasmissione...